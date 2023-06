Bimba scomparsa a Firenze | anche i droni per cercare Kata Si indaga per sequestro

(Di martedì 13 giugno 2023)di persona a scopo di estorsione. È questa l'ipotesi di reato con cui la Dda e i carabinieri stannondo perla piccola, 5 anni,e di cui non si sa più niente da sabato mentre le ricerche proseguono senza sosta. I vigili del fuoco ieri hanno usatoe termocamere, capaci di rilevare a distanza la temperatura umana. Centinaia di volontari si stanno alternando in parchi, giardini e strade dei quartieri intorno alla zona della. E in serata si è tenuta una fiaccolata per la piccolaleya. L'iniziativa, organizzata dagli inquilini dello stabile occupato dove la piccola vive con la madre e il fratellino, ha visto la partecipazione...

Anche il padre della, detenuto in carcere a Sollicciano, domenica sera ha ingerito del ... Per l'Arma non è coinvolto nelladella figlia e gli stessi parenti della sua parte, che non ...Non è chiaro se la mamma della piccolaabbia ingerito candeggina in un tentativo di suicidio o per compiere un gesto dimostrativo. Anche un'amica della donna è stata trasportata in ospedale ...Un sequestro a scopo di estorsione dietro ladi Kataleya Mia Chicillo Alvarez dall'hotel Astor a Firenze. Oppure una vendetta. La bambina di 5 anni non si trova più da sabato pomeriggio. Ed entrambi i genitori hanno ingerito della ...

Bambina scomparsa a Firenze: Kata non si trova, caccia all'estero. E due occupanti si sono dileguati LA NAZIONE

Della piccola di 5 anni, scomparsa a Firenze, non si sa nulla da sabato, con le ricerche che proseguono senza sosta. Si indaga per sequestro di ...Come funziona un corso prematrimoniale. I corsi prematrimoniali non hanno una struttura fissa e la loro organizzazione varia in base alla parrocchia… Leggi ...