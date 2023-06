(Di martedì 13 giugno 2023) Gli Stati Uniti hanno deciso diremettendo cosi' fine ad una disputa iniziata nel 2011, quando il maggior contributore dell'organizzazione smise di elargire fondi in polemica con l'...

Gli Stati Uniti hanno deciso di rientrare nell'Unesco mettendo cosi' fine ad una disputa iniziata nel 2011, quando il maggior contributore dell'organizzazione smise di elargire fondi in polemica con l'......, che si era prefissata come obiettivo la ricomposizione del Jcpoa, ha trovato davanti a sé un contesto assolutamente alterato sul piano della fiducia reciproca. In questa alterazione...Inoltre , se dovessero passare le modifiche al Pepfar approntate dall'amministrazione, le ... Tra i cosiddetti diritti sessuali e riproduttiviappunto l'aborto, nonché l'ideologia gender. ...

Biden rientra nell'Unesco per frenare la Cina sull'AI - Mondo Agenzia ANSA

Gli Stati Uniti hanno deciso di rientrare nell'Unesco mettendo cosi' fine ad una disputa iniziata nel 2011, quando il maggior contributore ...Preoccupati dalla crescente influenza cinese, l’amministrazione Biden decide di rientrare nell’Unesco dopo sei anni di assenza e pagherà 600 milioni di dollari di arretrati all’agenzia culturale dell’ ...