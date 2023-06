Biasin | «Inter | piano di Inzaghi perfetto ma l’attacco si è inceppato»

(Di martedì 13 giugno 2023) Il giornalista Fabrizio, a Radio 24, ha parlato della finale di Champions League giocata dall’contro il Manchester City. Ma anche delle ultime indiscrezioni di mercato. Le sue parole. COLPACCIO SFIORATO ? Fabrizio, a “Tutti Convocati” su Radio 24, ha parlato così dell’. Sia per la finale di Champions League sia per le ultime indiscrezioni di calciomercato (vedi QUI): «Ho visto entrare Haaland a inizio partita e ho pensato: “Speriamo bene”. Al 45’, con l’vallo, ho pensato: “Porca miseria ce la possiamo fare”, perché pensavo che ildi Simonefosse davvero. Ed effettivamente potevamo fare il colpaccio, poi purtroppo è arrivato il gol. Ildiè stato ...

Skysport, manca pochissimo alla finale trae Manchester City. Il tacco della bravissima Anna Billò scatena Paolo Di Canio 2. Speciale(perdonami Fab) 3. È lei o non è lei 4. Flash da ...Negli ultimi secondi di partita, infatti, con l'che aveva conquistato un ultimo calcio d'... La prima reazione su twitter è di Fabrizioche scrive: 'Qui deve aver pensato 'Ok, vado a ...Se Fabriziorende comunque onore alla squadra di Inzaghi ('Grazie, grazie ragazzi: siete stati dei giganti'), c'è comunque chi non nasconde l'amarezza: 'Peccato. Comunque Lukaku di gol ...

Biasin chiarisce: “Lanciamo un avviso ai naviganti sul mercato dell’Inter” fcinter1908

Fabrizio Biasin ha parlato del momento che vivono le squadre italiane soffermandosi sulla scelta del nuovo allenatore del Napoli.Biasin sicuro: «Allegri non accetterà alcuna offerta dall’Arabia». Le parole del giornalista sul futuro del tecnico della Juventus Fabrizio Biasin ha scritto così del futuro del tecnico della Juventus ...