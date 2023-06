Berrettini esce in lacrime | le parole di Sonego sono struggenti

(Di martedì 13 giugno 2023) Il tennista romano è tornato in campo sull’erba di Stoccarda dopo quasi due mesi di stop per l’infortunio patito a Montecarlo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM E’ tornato ma non è lui. E chissà quanto ancora bisognerà attendere per vederlo nuovamente competitivo. Matteo, fuori dai campi da quasi due mesi per l’infortunio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

STOCCARDA (GERMANIA) - Rientro amaro per Matteo, tornato in campo dopo due mesi di stop per infortunio e sconfitto dall'altro azzurro Lorenzo Sonego al debutto nell'Atp 250 in corso sull'erba di Stoccarda (Germania), torneo che il romano ...Continua il momento difficilissimo per il tennista azzurro, che non riesce a mettersi alle spalle il periodo ...Unche ha lasciato il campo in lacrime.ko con Sonego, i social non lo perdonano Come detto però i social non perdonano nessuno. Anche se a mettere un poco le cose in chiaro ci ...

Berrettini da incubo a Stoccarda: ko contro Sonego, esce in lacrime Corriere dello Sport

Lorenzo Sonego ha un facile esordio al torneo sull’erba di Stoccarda di fronte a Matteo Berrettini, al rientro sui campi dopo due mesi di stop per infortunio. Il torinese si è imposto 6-1, 6-2 sul rom ...Il tennista romano è tornato in campo sull'erba di Stoccarda dopo quasi due mesi di stop per l'infortunio patito a Montecarlo ...