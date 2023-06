Bernini | Eredità di Berlusconi è centrodestra unito

(Di martedì 13 giugno 2023) "è stato e sarà ilitaliano. È riuscito a mettere insieme quello che apparentemente non sarebbe riuscito a stare. È un grande modernizzatone, è un grande federatore. Questa è la sua legacy, la sua eredita'. È quello che renderà possibile aldi stare sempre...

Il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, i ministri Annamaria, Elisabetta Casellati, il sottosegretario agli Esteri Maria Tripodi. Ma 'Silvio' ha lasciato tracce indelebili non solo nella ...... dove potevano prendere parte figure del calibro di Tajani, Barelli, lae la Ronzulli. Con ...più confuse le voci che parlano di una Marta Fascina che possa essere presente o meno nell'...'Papa Francesco non ha partecipato al Concilio, ma l'ha ricevuto in. Anche la loro ...del Concilio al mattino e con le parole della sera rivolte alle persone riunite nel colonnato dele ...