Berlusconi | un uomo che ha lasciato un' orma profonda

Lo speciale di Porta Porta, Silvio- L'che ha Cambiato l'Italia , permette a Rai1 di vincere negli ascolti TV con 1.835.000 spettatori pari al 10.5% di share. Canale 5 è in seconda ...Così Urbano Cairo ricorda Silvio, parlando di quanto ha fatto come imprenditore e comepolitico. Continua a leggere su Tg. La7.it - "Ha avvuto in tutti i settori in cui è entrato la ...Per Renzi,, 'ha scritto la storia'. 'I nostri rapporti sono sempre stati di grande rispetto', dice. 'Di me apprezzava che cercassi di contrastarlo, senza odiarlo, perchévoleva ...

Silvio Berlusconi è morto ieri mattina a 86 anni. Ecco come viene raccontato l'ex premier dalla stampa internazionale.13 GIU - “Ci lascia Silvio Berlusconi, un grande lombardo. Un amico, un imprenditore, ma soprattutto un uomo che ha contribuito in maniera determinante alla crescita del nostro Paese”. Così il preside ...