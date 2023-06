Berlusconi | troppi necrologi | Corriere della Sera non garantisce pubblicazione

(Di martedì 13 giugno 2023) Sono troppe le richieste didiarrivate al, che già oggi ha pubblicato oltre due pagine di annunci dedicate a Silvio. Per questo motivo non potrà garantirne domani la. “Per il grande afflusso di richieste – è spiegato nella pagina web dedicata ai-, con grande dispiacere non garantiamo ladi tutti ipervenuti, per la giornata di domani 14 Giugno 2023”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I necrologi erano: in fondo alla terza pagina il Corriere avverte che con grande dispiacere ... la geografia familiare , aziendale, imprenditoriale, politica e sportiva di Silvio. ...Sono troppe le richieste di pubblicazione di necrologi arrivate al Corriere della Sera, che già oggi ha pubblicato oltre due pagine di annunci dedicate a Silvio. Per questo motivo non potrà garantirne domani la pubblicazione. 'Per il grande afflusso di richieste - è spiegato nella pagina web dedicata ai necrologi - , con grande dispiacere non ...i conflitti di interesse per un premier. Una grave minaccia per la democrazia. Gli ... Si rilevò,dunque, allora ' che persone come Silviosono in grado di operare a livello globale , ...

Berlusconi e la sua idea troppo ‘piccola’ della politica Public Policy, agenzia di stampa politica e parlamentare

Oggi il primo quotidiano d'Italia ha pubblicato oltre due pagine di annunci dedicate al Cavaliere, scomparso ieri.Il Cavaliere ha puntato su Giancarlo Galan, all’epoca un suo giovane manager in Publitalia. Da questo rapporto germina il gruppo dirigente del Mose, poi ...