Berlusconi | Travaglio | “Lutto nazionale per impazzimento collettivo”

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – “C’è un”. Marco, direttore del Fatto Quotidiano, commenta così la decisione di proclamare ilper la morte di Silvio. “Ci sono 7 giorni diparlamentare in cui si è deciso di sospendere le votazioni, non è successo nemmeno quando è stato ucciso Aldo Moro”, dicea Otto e mezzo. Fonti della Camera in realtà precisano che, come condiviso all’unanimità dall’odierna Conferenza dei Capigruppo, i lavori parlamentari alla Camera dei deputati riprenderanno nella giornata di giovedì 15 giugno, alle ore 12, con la discussione generale delle mozioni concernenti iniziative a favore dell’adeguatezza dei trattamenti previdenziali con particolare riferimento alle pensioni ...

Marco, direttore del Fatto Quotidiano, commenta così la decisione di proclamare il lutto nazionale per la morte di Silvio. "Ci sono 7 giorni di lutto parlamentare in cui si è ...Serve altro per descrivere il travaso di bile di, Gedi & company - Nel giorno della scomparsa di Silvio, l'Associazione dei Piccoli Azionisti di A. C. Milan (Apa) ha proposto ...Il foglio di Marcofa dell'avversario un nemico di cui festeggiare la morte, e punta ... Quanta ingratitudine: senzaquante copie in meno avrebbe venduto il Fatto E quanti titoli ...

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Quindi, oggi...: le polemiche sul lutto nazionale, i funerali di Berlusconi e Montanari - Repubblica cita il Financial Times che parla di "problemi per il governo" dopo la morte di Berlusconi. Scusate ...