Berlusconi | tra leader opposizioni per ora solo Renzi e Calenda presenti a funerali**

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) – Al momento tra idelle forze di opposizione che hanno confermato la presenza domani ai funerali di Silvio Berlusconi a Milano ci sono Matteoe Carlo, fanno sapere dai rispettivi staff. Dalla parte di Nicola Fratoianni fanno invece sapere che ildi Sinistra Italiana non ci sarà. Per ora non ci sono ancora risposte, ma potrebbero arrivare nelle prossime ore, sulla presenza delM5S Giuseppe Conte e della segretaria Pd, Elly Schlein. Per i dem comunque dovrebbero esserei capigruppo di Camera e Senato, Chiara Braga e Francesco Boccia.