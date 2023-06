Berlusconi | striscione a Villa San Martino | ' grazie in eterno'

Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica villa San Martino ad Arcore, in memoria di Silvio. Un grandecon scritto 'Grazie in eterno presidente ' è ...Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica villa San Martino ad Arcore, in memoria di Silvio. Un grandecon scritto 'Grazie in eterno presidente' è ...... storica residenza di Silvio, scomparso ieri all'età di 86 anni. Diversi i doni, raddoppiati rispetto a ieri pomeriggio, lasciati dai supporter del Cavaliere. Tra tutti il lungo...

“Illusa e utilizzata dalla politica quand’ero minorenne” afferma la donna, che finì alla ribalta quando il Cavaliere partecipò alla sua festa per i 18 anni. ‘Sono un napoletano nato a Milano’ recita l ...Fiori, cartelloni, bandiere di Forza Italia e sciarpe del Milan. Decine di omaggi e ricordi sono stati lasciati davanti alla storica villa San Martino ad Arcore, in memoria di Silvio Berlusconi. (ANSA ...