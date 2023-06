Berlusconi | stop ai lavori parlamentari | la Camera riprende giovedì | il Senato lunedì

(Di martedì 13 giugno 2023) Leggi Anche Silviomorto, Meloni: centrodestra non litigherà, glielo dobbiamo - 'Mi chiamava per dirmi che facevo un buon lavoro' Leggi Anche, il ricordo di Matteo Salvini: '...

Fotogallery - Silvio, messaggio di cordoglio sul palazzo Regione Liguria FIUME DI PERSONE Fotogallery - Ad Arcore fiori e bandiere, il saluto dei cittadini a SilvioTAPPEZZATA ...Del resto gli investitori scommettono che la Federal Reserve il 14 giugno annuncerà unoal ...la speculazione sui titoli Mfe - Mediaforeurope in netto aumento dopo la morte di Silvioe ...La politica si ferma per sette giorni in segno di lutto per la scomparsa di Silvio, ieri a Milano.ai lavori in aula e nessuna riunione di partito, a eccezione proprio di Forza Italia. Il il comitato di presidenza del partito fondato dal Cavaliere infatti è stato ...

La politica si ferma per Berlusconi, stop senza precedenti: Camera e Senato in lutto per 7 giorni la Repubblica

La politica si ferma per ricordare Silvio Berlusconi. La scomparsa del leader di Forza Italia ha comportato, ieri, anche l'immediata interruzione dei lavori parlamentari, che rimarranno sospesi per al ...A Palazzo Madama non si tornerà nell'emiciclo fino a lunedì prossimo, a una settimana dalla morte del leader di Forza Italia. La politica si ferma per ricordare Silvio… Leggi ...