Berlusconi se n’è andato | ma forse ci stiamo avviando a un ulteriore peggioramento

(Di martedì 13 giugno 2023) Silvioè morto e per l’Italia finisce un’era durata, a conti fatti, una trentina d’anni. Al di là della solidarietà umana, dovuta in quanto tale anche al controverso e tutto sommato estremamente nocivo personaggio, occorre chiedersi se non siamo in realtà andando verso undella situazione., nonostante taluni suoi tratti paradossalmente simpatici, ha determinato un salto di qualità davvero esiziale in fenomeni assolutamente negativi come la commistione tra bene pubblico e interessi privati, sacrificando inevitabilmente il primo a vantaggio dei secondi, e l’analfabetizzazione pressoché totale delle masse, in virtù della quale siamo oggi più che mai un popolo fatto di monadi litigiose, incapaci perfino di comprendere i fenomeni che ci circondano e determinano il nostro ...