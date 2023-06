Berlusconi | Schlein domani a funerali a Milano**

...dal Pd di Matteo Renzi e della "profonda sintonia" del Patto del Nazareno con Silvio; ... "Si chiude un'epoca", dice Elly, "siamo stati sempre avversari ma in questo momento resta il ...Giuseppe Conte ha deciso: non sarà ai funerali di Silvio, secondo quanto apprende Repubblica . "Non è prevista la sua presenza", spiegano dallo ... Elly, oltre ai i due capigruppo, ...13 giu 17:25 Ellyparteciperà ai funerali diLa segretaria del Partito Democratico Ellyparteciperà domani ai funerali di Silvioa Milano. 13 giu 17:18 Due maxi schermi in piazza ...

Morte Berlusconi, Schlein: 'Con la sua scomparsa si chiude un'epoca' Repubblica TV

Il Duomo di Milano è blindato per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi: ecco chi presenzierà la cerimonia insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...