Berlusconi santo dubito

(Di martedì 13 giugno 2023) Milionesima puntata in cui la pietà umana – dovuta acome a chiunque muoia in questo mondo – diventa il viatico di una santificazione. “Non è il tempo dei giudizi” dicono in coro a reti unificate e mentre lo ripetono hanno già cominciato a riscrivere la storia degli ultimi trent’anni. Forse c’è qualcuno davvero convinto che il giudizio su cosa sia stato Silvioper questo Paese abbia bisogno di elementi in più rispetto a quelli che già abbiamo. Silvioè stato il peggiore politico italiano dopo le stragi del 1992 e ribadire il giudizio politico è un dovere civile, anche se con la tristezza che accompagna ogni morte. Silvioè stato l’anello di congiunzione tra la P2 e la cosiddetta Seconda Repubblica che altro non era che il secondo tempo della Prima. Silvio ...

.... Indovinare il luogo e soprattutto il giorno in cui sarà inaugurato il nuovo stadio del Milan è come vincere al Superenalotto. In attesa di fatti e non parole, la scomparsa di Silvio...Sì, avrei votato Silvio. Mi immaginavo già una City bunga bunga, night club, trans ... Silvio ci ha fatto di tutto, ci ha divertito, riverito, rovinato, SilvioSubito, Silvio ...È quanto si legge in un telegramma di cordoglio per la morte diinviato a nome delPadre Francesco dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin alla figlia Maria Elvira ...

Morto Silvio Berlusconi. Il suo rapporto con l'arte Artribune

Sarebbe un gesto molto importante, oltre che simbolico. Perché il mondo va avanti ma la storia, anche quella del calcio, non va dimenticata ...Durante il discorso alla convention di Forza Italia Berlusconi, impegnato a presentare il programma di Governo, raccontò la simpatica storiella ...