Berlusconi | Rosato | ' presto per dire cosa accadrà ora'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Per capire checambierà con la scomparsa didobbiamo attendere un po' di tempo". Lo ha detto Ettore, deputato di Azione-Italia Viva, a Isoradio. "Sono convinto che ci attendono dei grandi cambiamenti perché Silvioè riuscito a essere un leader anche perché metteva insieme un elettorato moderato insieme a quello tipico del centro-destra, con la capacità di trasmettere un messaggio di cambiamento e allo stesso tempo di stabilità". "Non mi sembra che questa sia un'eredità facile da raccogliere. E' stato non solo un politico che ha lasciato un segno indelebile - anche con i suoi errori e difetti - ma anche un uomo che ha cambiato la società italiana, prima di tutto da imprenditore televisivo. E' stato un leader che ha avuto anche grandi relazioni all'estero, ...