Berlusconi | Renzi | ' Bindi su lutto nazionale? Ha visibilità quando parla male'

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Rosyè una donna che hanel momento in cuidi qualcun altro. Solitamente di, talvolta di me". Così Matteoa Tagadà su La7 sulla critica dialla proclamazione del

Ed è innegabile cheapprezzasse tutte queste sue capacità. tanto che Tiziana Panella , durante la puntata di Tagadà di martedì 13 giugno, chiede acome mai il Cavaliere lo ......di Silviohanno reso pubbliche alcune considerazioni sui social in contrasto a panegirici e lodi che da parte di alcune forze politiche sono arrivate spontanee. Così, mentre Matteo, ...Dal 1994non ha avuto un solo giorno in cui sia stato libero da un processo. Per me c'è stata aggressione giudiziaria". Così Matteoa Tagadà su La7.

Matteo Renzi: “Vi spiego il rapporto tra Silvio Berlusconi e Putin” Il Riformista

Il commento al vetriolo di Matteo Renzi: “Rosy non ha nessuna idea del paese, viene invitata solo quando parla male di qualcuno, tipo me” ...Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Che vi sia stata una piccola parte della magistratura politicizzata, Magistratura Democratica, che gli abbia fatto un’aggressione giudiziaria è un dato di fatto. Dal 1994 ...