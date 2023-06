Berlusconi | Renzi | ‘aggressione giudiziaria è un dato di fatto’

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Che vi sia stata una piccola parte della magistratura politicizzata, Magistratura Democratica, che gli abbia fatto un’aggressioneè undi fatto. Dal 1994non ha avuto un solo giorno in cui sia stato libero da un processo. Per me c’è stata aggressione”. Così Matteoa Tagadà su La7. L'articolo CalcioWeb.

Travaglio il più spietato,il più furbo di fronte alla morte di. I Graffi di Damato È inutile che ve lo nasconda. Il primo giornale che ho avuto la curiosità di vedere oggi, con la notizia delle morte di Silvio ...Tra i possibili eredi di un soggetto politico centrista è stato indicato Matteo, che in un'intervista a Repubblica spiega che "ha scelto consapevolmente di non avere un erede . Non ......71%) e Matteo(0,38%). New entry in terza posizione invece l'ex premier, Giuseppe Conte (0,30%). Anche il resto del mondo ha reagito alla scomparsa dell'ex premier. Come Su Twitter ...

Matteo Renzi: "Vi spiego il rapporto tra Silvio Berlusconi e Putin"

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Obama non ha mai gradito le battute di Berlusconi. L’ironia berlusconiana non era particolarmente apprezzata. Ma Tony Blair amava moltissimo Berlusconi”. Così Matteo Renzi ...Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Sono due giorni che ho la cravatta in omaggio a Silvio Berlusconi. La leverò alla fine del lutto nazionale”. Così Matteo Renzi a Tagadà su La7.