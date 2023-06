Berlusconi | parla Marta Fascina | “Ho perso l’amore della mia vita”

(Di martedì 13 giugno 2023)è l’ultima compagna di Silvio, colei che gli è stata accanto sino alla fineè morto ieri all’età di 86 anni,, sua ultima compagna che lui chiamava moglie, si è chiusa nel suo dolore, disperata per avermia”: Così riporta Il CorriereSera,ndo33enne calabrese che è stata vicina afino all’ultimo. Lei non si è mai allontanata dal San Raffaele nei giorni di degenza del suo Silvio. Lei ha occupato il tempo del Cavaliere, quandonon era sottoposto alle cure. “Ce la farai, ce la faremo”, così ripeteva la ...

Un amore durato 15 anni e due figli, Marina e Pier Silvio, che hanno cresciuto insieme. L' addio di Carla Elvira Dall'Oglio a Silvio, morto a 86 anni a Milano il 12 giugno 2023,di un amore che si è trasformato ma che non si è esaurito col tempo. Le sue parole sono infatti cariche d'affetto e gratitudine, per gli ...Sinaturalmente della scomparsa di Silvio, che i compagni ritengono si debba festeggiare a dovere. Inqualificabili. 'Entra con noi nella storia, passa per l'ultimo grande evento ...Sì, avrei votato Silvio. Mi immaginavo già una City bunga bunga, night club, trans ... abbiamo scritto di Grande Fratello, twittato di Isole dei famosi, abbiamo sentito di gente che...

Berlusconi, Stefania Craxi: «Un combattente. Come mio padre, voleva fare grande l’Italia» Tempi.it

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato così di Silvio Berlusconi in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Quando è ...Anche sui temi verdi, l’ex presidente del Consiglio era sintonizzato sul carattere degli italiani, pronti a tollerare un’estinzione della biodiversità a patto però che si mettano pene severissime con ...