Berlusconi | “ora dubbi su futuro centrodestra” | analisi del Financial Times

(Di martedì 13 giugno 2023) Per il quotidiano britannico la scomparsa del Cavaliere "segna la fine di una carriera controversa che ha trasformato la politica del Paese" La morte di Silvio“solleva interrogativi sulla divisione del potere all’interno della coalizione di” che sostiene il governo di Giorgia Meloni “come suldi Forza Italia, data la mancanza di un chiaro successore”. Lo sottolinea ilin un articolo dedicato alla scomparsa del Cavaliere, definito “un magnate miliardario nel settore dei media trasformatosi in populista” e la cui scomparsa “segna la fine di una carriera controversa che ha trasformato la politica del Paese”. Il quotidiano britannico ripercorre la sua discesa in campo, i guai giudiziari e il declino ma sottolinea che “anche verso la fine della sua vita è ...

Delle ripercussioni ereditarie scaturite dalla morte di Silvio, abbiamo appena accennato ai principali scenari che vertono soprattutto sul futuro ... per, non è incluso. Da qui la ...Per il quotidiano britannico la scomparsa del Cavaliere "segna la fine di una carriera controversa che ha trasformato la politica del Paese" La morte di Silvio"solleva interrogativi sulla divisione del potere all'interno della coalizione di centrodestra" che sostiene il governo di Giorgia Meloni "come sul futuro di Forza Italia, data la mancanza ......speciale che le principali reti televisive italiane dedicheranno ai funerali di Silvio. ... è dunque molto probabile che intorno a quell'abbia inizio su Canale 5 uno Speciale Tg5 che ...

Marta Fascina è ora la madrina di Forza Italia, i dubbi sulla 'moglie' di Berlusconi diventata leader la Repubblica

Il comune propone l’accesso libero in piazza, ma saranno gli ultimi sopralluoghi a definire l'organizzazione e la sicurezza dell'evento. In chiesa ci saranno al massimo 2 mila persone. Atteso il gover ...Gli ambienti che nel corso delle sue tante vite Berlusconi ha frequentato per decenni, da assoluto protagonista. Giulio Galbusera al contrario è un semplice ex macellaio (ora in pensione), anche lui ...