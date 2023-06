Berlusconi | “ora dubbi su futuro centrodestra” | analisi del Financial Times

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – La morte di Silvio“solleva interrogativi sulla divisione del potere all’interno della coalizione di” che sostiene il governo di Giorgia Meloni “come suldi Forza Italia, data la mancanza di un chiaro successore”. Lo sottolinea ilin un articolo dedicato alla scomparsa del Cavaliere, definito “un magnate miliardario nel settore dei media trasformatosi in populista” e la cui scomparsa “segna la fine di una carriera controversa che ha trasformato la politica del Paese”. Il quotidiano britannico ripercorre la sua discesa in campo, i guai giudiziari e il declino ma sottolinea che “anche verso la fine della sua vita è stato un giocatore attivo nella politica italiana, con un ruolo chiave nella crisi politica che ha fatto cadere il governo ...

Delle ripercussioni ereditarie scaturite dalla morte di Silvio Berlusconi, abbiamo appena accennato ai principali scenari che vertono soprattutto sul futuro di Forza Italia. Per il quotidiano britannico la scomparsa del Cavaliere "segna la fine di una carriera controversa che ha trasformato la politica del Paese" La morte di Silvio Berlusconi "solleva interrogativi sulla divisione del potere all'interno della coalizione di centrodestra" che sostiene il governo di Giorgia Meloni "come sul futuro di Forza Italia, data la mancanza di un chiaro successore".

Marta Fascina è ora la madrina di Forza Italia, i dubbi sulla 'moglie' di Berlusconi diventata leader la Repubblica

