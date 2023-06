Berlusconi | oggi i funerali di Stato nel Duomo di Milano

(Di martedì 13 giugno 2023) Celebrazione al via alle 15, ammesse 2.000 persone. In piazza almeno 10.000 davanti ai maxischermi, diretta tv, in una giornata di lutto nazionale, l’ultimo saluto a Silviocon idi, nel, alle 15. Alla celebrazione all’interno delparteciperanno 2.000 persone. All’esterno, in piazza, saranno ammesse da 10.000 a 15.000 le persone che potranno seguire idisui due maxischermi allestiti. I cittadini che vorranno portare il loro ultimo saluto aavranno libero ai varchi, fino all’esaurimento dei posti. Aisaranno presenti, tra gli altri, il presidente del Repubblica Sergio Mattarella mentre, su richiesta della ...

Mentre a Roma la politica si ferma, a Milano fervono i preparativi per i funerali di Stato di Silvioche saranno celebratialle 15 nel Duomo di Milano. La piazza sarà aperta a circa 10 - 15 mila persone, che potranno seguire le esequie solenni su due maxischermi, mentre all'interno ..., cosa accadrà in Forza Italia Nomine pro - Fascina, nodo finanziamenti e i timori di Giorgia Meloni IL SEGNALE A ventiquattr'ore dalla morte die dal suo funeralea Milano,......ci sfugga che l'idea perseguitadi coniugare partiti conservatori e popolari in una coalizione europea è una semplice riproposizione della linea politica e strategica sviluppata da...

Addio a Silvio Berlusconi: oggi la camera ardente aperta solo ai familiari e agli amici più stretti - Aggiornamento del 13 Giugno delle ore 21:51 - Aggiornamento del 13 Giugno delle ore 21:51 RaiNews

Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con i funerali di Stato a Sivio Berlusconi: "Il grande abbraccio". In taglio alto spazio al mercato bianconero: "Frattesi: avanti Juve! Altro ve ...Celebrazione al via alle 15, ammesse 2.000 persone. In piazza almeno 10.000 davanti ai maxischermi, diretta tv ...