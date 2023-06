Berlusconi non ha eredi politici ed è sempre stata la sua scelta | dice Renzi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 13 giugno 2023) È ancora presto per dire cosa sarà del centrodestra, o della destra, senza Silvio, e probabilmente sarebbe anche irrispettoso parlarne immediatamente. Però è inevitabile pensare che adesso una leader come Giorgia Meloni ha uno spazio più grande al centro da conquistare e forse sarebbe strano se nei prossimi mesi non provasse a occuparlo. Parola di Matteo. Intervistato da Stefano Cappellini sulle pagine di Repubblica, in un quotidiano immancabilmente dedicato quasi per intero alla morte del fondatore di Forza Italia, l’ex segretario del Partito democratico ha parlato dicome leader politico, del rapporto personale che aveva con lui, della sua successione. «ha scelto consapevolmente di non avere un erede. Non ha mai considerato l’ipotesi di una successione a sé stesso. E aveva ...