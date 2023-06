Berlusconi morto | l' ultimo saluto della Curva Sud ad Arcore | ' Nessuno potrà sostituirlo'

Edoardo Donnamaria risponde a Pietro Tartaglione: 'Siamo arrivati addirittura al bodyshaming Silvio, il ricordo di Alfonso Signorini: 'Per me sei stato come un secondo papà' La Curva Sud ...La città di Milano si sta organizzando per il funerale di Stato di Silvio, previsto per domani 14 giugno alle ore 15 in Duomo. Sono imponenti le misure di ...ieri - lunedì 12 giugno - ...Villa San Martino, la residenza ad Arcore di Silvio, il leader di Forza Italiaieri a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano è anche oggi meta di pellegrinaggio per quanto vogliono rendere omaggio. Ieri il feretro dell'ex premier ...

Silvio Berlusconi morto, il messaggio di Pier Silvio: "Papà un uomo che ha dato tanto" TGCOM

Aveva 86 anni, è stato un politico, imprenditore e per ben quattro volte Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi (Milano 29 Settembre 1936 – Milano 12 Giugno 2023) è morto questa mattina. Aveva 86 ...Storico volto di Mediaset, l'attore comico milanese Massimo Boldi si è recato a Villa San Martino ad Arcore per un ultimo saluto alla camera ardente all'amico Silvio Berlusconi: "Nell'ultimo periodo a ...