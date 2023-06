Berlusconi morto | Giorgio Gori | Tra noi qualche dissapore in politica | ma il rapporto umano sempre più importante

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori racconta l'ingresso in Fininvest come giornalista nel 1984 e, nell'ambito dello speciale del tg5, ricorda con parole di stima e ammirazione Silvioall'età di 86 anni. ' Abbiamo avuto qualche dissapore in politica, ma il rapporto umano e il riconoscimento delle sue qualità personali per me è stato sempre più importante ', ...... Redazione Sardegna Live Le principali emittenti televisive italiane sono al lavoro seguire domani i funerali di Stato di Silvioieri all'età di 86 anni. Oltre alle reti Mediaset, ...... a dispetto del". Non beatifica ma rivendica "la tristezza" per la morte di, Michele Santoro, tra i 'nemici' più riconosciuti dal Cavaliere. "La tristezza non è solo del popolo ...

Berlusconi, domani funerali e lutto nazionale | Le news in diretta La Stampa

Silvio Berlusconi (Milano 29 Settembre 1936 – Milano 12 Giugno 2023) è morto questa mattina. Aveva 86 anni è stato politico, imprenditore e quattro volte Presidente del Consiglio. Come tutte le person ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. Berlusconi, i familiari raccol ...