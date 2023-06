Berlusconi morto | Fabrizio Corona attacca Pier Silvio | «È tutto finito con lui»

(Di martedì 13 giugno 2023)si è spento questa mattina all’ospedale San Raffaele a Milano e in molti hanno iniziato a pubblicare messaggi di cordoglio e di ricordo dell’ex premier e fondatore di Mediaset. Ancheha voluto dare il suo personale saluto acon un post su Instagram, dove l’ha voluto celebrare come «un uomo proiettato al futuro con tutte le contraddizioni dei grandi uomini». Poi, ha voluto mandare una frecciatina asul futuro di Mediaset. Andiamo a vedere che cosa ha detto.controha voluto ricordare ...

...diè stata superata dalle donne in Italia'. Il magnate 86enne "che ha governato l'Italia più a lungo di qualsiasi altro primo ministro dai tempi di Benito Mussolini - scrive - èieri ..., è ora delle scuse da chi lo ha aggredito per trent'anni Secondo Maurizio Molinari, direttore de 'La Repubblica', Silvioha 'portato l'idea di contrapposizione brutale tra ..., analisi e aneddoti su Silvio Dall'ex premier Romano Prodi al segretario del Pds Achille Occhetto . Dal co - fondatore di Forza Italia Giuliano Urbani all'imprenditore ed editore ...

È morto Silvio Berlusconi - Alessandro Calvi - L'Essenziale Internazionale

L'ex presidente del Consiglio e capo della Bce: "50 anni da protagonista. Ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e lo sport" "Esprimo ...Il presidente di Forza Italia, definito "il playboy miliardario che per decenni ha dominato il 'boy's club' della politica italiana", "forse più per difetto che per disegno, ha finito per svolgere un ...