Berlusconi morto | Fabrizio Corona attacca Pier Silvio | «È tutto finito con lui»

(Di martedì 13 giugno 2023)si è spento questa mattina all’ospedale San Raffaele a Milano e in molti hanno iniziato a pubblicare messaggi di cordoglio e di ricordo dell’ex premier e fondatore di Mediaset. Ancheha voluto dare il suo personale saluto acon un post su Instagram, dove l’ha voluto celebrare come «un uomo proiettato al futuro con tutte le contraddizioni dei grandi uomini». Poi, ha voluto mandare una frecciatina asul futuro di Mediaset. Andiamo a vedere che cosa ha detto.controha voluto ricordare ...

, è ora delle scuse da chi lo ha aggredito per trent'anni Secondo Maurizio Molinari, direttore de 'La Repubblica', Silvioha 'portato l'idea di contrapposizione brutale tra ..., analisi e aneddoti su Silvio Dall'ex premier Romano Prodi al segretario del Pds Achille Occhetto . Dal co - fondatore di Forza Italia Giuliano Urbani all'imprenditore ed editore ...Lo stile nell'abbigliamento ha giocato un ruolo importante nella carriera di Silvioil 12 giugno a 86 anni. Allo speciale di 'Mattino Cinque News' Maurizio Marinella , titolare dell'omonimo atelier di Napoli ha ricordato la passione per le cravatte indossate dal ...

È morto Silvio Berlusconi - Alessandro Calvi - L'Essenziale Internazionale

Domani giornata di lutto nazionale, la celebrazione a partire dalle 15 nel Duomo di Milano. La trasmissione della diretta affidata a Mediaset, che fornirà il segnale alle altre emittenti ..."La tristezza non è solo del popolo berlusconiani, la sento anche io, che pure l'ho sempre contrastato". Michele Santoro, ospite di Otto e mezzo su… Leggi ...