Berlusconi morto | Emis Killa | ' Vero selfmade italiano' Pioggia di critiche e insulti dagli hater | lui | mentalità da perdenti

Emilio Fede trattiene a stento le lacrime e la voce è rotta dall'emozione. La morte di Silviol'ha gettato in un profondo sconforto: ' Mi sento male , sono davvero molto triste'. Intervistato da L'Aria che tira guardando le immagini che lo ritraggono insieme al presidente allarga le ...Gli hater del rapper hanno voluto cogliere il pretesto per insultare Emis Killa e mettere in dubbio il 'nulla' da cui sarebbe partito Silviodurante la sua ascesa. 'Raramente ho visto ...Vedi Anche Silvio, Bersani a La7: 'Era un liberale immaginario e dopo 17 anni di sua leadership oggi ci ritroviamo una destra - destra' Gli fa eco Travaglio: 'La scena della sedia ...

Silvio Berlusconi morto, familiari e amici ad Arcore per l'ultimo saluto | Il ricordo di Roberta Metsola: "Combattente e protagonista in Italia e in Ue" TGCOM

Il leader della Lega ha pubblicato delle foto di quando, per una scommessa con Berlusconi, si tagliò la barba la scorsa estate: “La settimana ...La contestazione: “È il primo ex presidente del Consiglio, non presidente della Repubblica, nella storia per il quale è stato dichiarato lutto nazionale” ...