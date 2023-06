Berlusconi | Montanari e no bandiere a mezz’asta | rischia 3 mesi di carcere

(Di martedì 13 giugno 2023) Il penalista Rivello: "Il lutto nazionale proclamato dall'Autorità, se non rispettato, è sanzionabile: fino a tredi reclusione o con ammenda fino a 200 euro" Il rifiuto del rettore dell’Università per stranieri di Siena, Tomaso, a esporre lenell’università toscana contravvenendo alla proclamazione del lutto nazionale per la morte di Silvioè sanzionabile. “Il lutto nazionale proclamato dall’Autorità, se non rispettato è sanzionabile secondo l’articolo 650 del Codice penale, fino a tredi reclusione o con ammenda fino a 200 euro. Essendo quello diun caso particolarmente noto, probabilmente la procura di competenza verosimilmente procederà a riguardo anche in assenza di denuncia nei confronti del Rettore”. ...

' Il lutto nazionale perè inopportuno e fuori luogo. Condivido la decisione di Tomaso'. Così a Tagadà (La7) l'ex ministro della Sanità Rosy Bindi commenta la scelta del lutto nazionale e dello stop dei ...No alle bandiere a mezz'asta per: lo sfregio di... Tomaso, a esporre le bandiere a mezz'asta nell'università toscana contravvenendo alla proclamazione del lutto nazionale per la morte del presidenteè sanzionabile. "Il lutto ...

Berlusconi, Montanari: "No bandiere a mezz'asta in Unistrasi" Adnkronos

Via la barba in omaggio a Silvio Berlusconi. Matteo Salvini ieri, nel giorno della scomparsa di Silvio Berlusconi, è più volte intervenuto su Rai e altre reti per un suo ricordo del… Leggi ...Il rettore dell’Università per stranieri di Siena e storico dell’arte Tomaso Montanari ha deciso di disobbedire alla disposizione nazionale per la morte di Silvio Berlusconi. Niente bandiere a mezz’as ...