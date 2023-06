Berlusconi | Meloni ad Arcore La politica si ferma | Camera e Senato in lutto per 7 giorni

(Di martedì 13 giugno 2023) Quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ex presidente del Milan, e ideatore di Forza Italia, Silvio Bedrlusconi è morto lunedì 12 giugno dopo l’improvviso aggravarsi delle sue condizoni di salute che lo avevano costretto ad un nuovo ricovero all’ospedale San Raffarele. Aveva 86 anni. Per lui i funerali di Stato mercoledì nel Duomo della sua Milano, l’omaggio di molti leader del Mondo e laitaliana che si

...diche, proprio in nome della stabilità del suo governo, bypassa ogni schermaglia politica e dialoga con chi tiene le redini dell'eredità di FI senza calarsi nell'agone: Marinae ...Questa mattina Giorgiasarà presente ai funerali insieme a tutti i ministri del suo governo. ... Parteciperà ai funerali Umberto Bossi, un altro che comeha lasciato un segno ...: 'Con la nascita di Forza Italia ha salvato il Paese dai comunisti' Giorgiaomaggia Silvioe si scaglia contro le polemiche per il lutto nazionale in suo onore, definendo il suo alleato di governo 'un protagonista assoluto della storia '. L'intervento della ...

Il vero timore per l'esecutivo ora è solamente uno: che Forza Italia non sappia trasformarsi e «finisca con l'implodere». E cioè, nelle parole di chi ha ...Capienza della Cattedrale aumentata a 2.300 persone. Mattarella sarà l’ultimo a entrare e il primo a uscire. Il percorso protetto del feretro nei 33 km da Arcore. La cerimonia alle 15 officiata dall' ...