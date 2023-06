Berlusconi | ‘maestro’ | ‘sognatore’ | ‘grande’ | dagli amici del cuore al Milan i necrologi del Cav

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu (Adnkronos) – Glidi sempre come Fedele Confalonieri e Adriano Galliani, imprenditori, collaboratori di ogni tipo, tutto il mondo Mediaset, aziende, politici, squadre di calcio e istituzioni simbolo dio. C’è tutto l’universo di Silvionel lungo elenco dipubblicato per la scomparsa dal Cavaliere. Tutti si stringono attono ai figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Qualcuno unisce nel cordoglio anche “Marta”, la Fascina, compagna di. Sul ‘Corriere della sera’ il primoo è quello della prima moglie Carla Elvira Dall’Oglio: “Sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme”. Formale il ricordo di Fedele Confalonieri: “Con i ...