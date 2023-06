Berlusconi | “lutto nazionale inopportuno” | da Bindi a Crisanti chi dice no

(Di martedì 13 giugno 2023) Fa discutere la decisione di decretare ilper domani, giorno dei funerali di Stato del leader di Forza Italia Fa discutere la decisione di decretare ilper domani, giorno dei funerali di Stato di Silvio. Il Cavaliere è stato premier per 4 volte, quindi le esequie di Stato gli spettano di diritto, ma è sulche si concentrano i distinguo. C’è poi chi contesta la disposizione sulle bandiere a mezz’asta. Esemplificativa la scelta al riguardo del rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, di non esporre bandiere a mezz’asta in Unistrasi. “I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano ma ilper una persona divisiva com’è stato ...

Leggi anche, funerali di Stato mercoledì alle 15 in Duomo: proclamatonazionale Morto Silvio: ha vinto tutto, i successi e i trofei Milan: tutte le notizie Serie A: tutte ...... funerali di Stato: cosa sono, per chi si celebrano "I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano ma ilnazionale per una persona divisiva com'è statosecondo me non è ...Un unicum nella storia di questo Paese, così come unico è stato Silvio. Il governo ha la facoltà di indire ilnazionale e l'ha fatto per onorare un uomo che, volenti o nolenti, ha ...

Addio a Berlusconi, lutto nazionale e funerali di stato. Lettera del figlio Pier Silvio. Attesa Meloni ad Arcore - Politica Agenzia ANSA

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...