Berlusconi | l’uomo che voleva piacere a tutti | un Casanova della politica e della tv”

... il collante milanese sulla quale si fondava'alleanza ... il collante milanese sulla quale si fondava'alleanza- ... 'Silvioera soprattutto un combattente, era unche non ......Testa ha acquistato una intera pagina per dire grazie 'all'... Sei stato un grande maestro per me''inizio del necrologio del ...del necrologio del presidente Rcs Urbano Cairo per Silvio,...Ricorderà, che commise tanti errori, figli di una ... Eppure, tu'hai sempre assunta a lanterna d'ogni tuo pensiero, ... È questo che ti ha reso il Silvio, pianto oggi in tutto il ...

Addio a Silvio Berlusconi. Domani lutto nazionale e funerali di Stato - Berlusconi: stampa tedesca ricorda 'il primo populista d'Europa' - Berlusconi: stampa tedesca ricorda 'il primo populista d'Europa' RaiNews