Berlusconi | l' uomo che cambiò la storia

... come il Paese ha dato molto a, ancheha dato molto al Paese. È una verità ... Anche perché è difficile nel vissuto di un solotrovare il grande imprenditore, il grandedi ...L'imprenditore, l'del fare, il mito un po' americano di chi si è fatto da solo e coglie le ... Si può dire chelo abbia fisicamente incarnato. O di qua o di la, e anche se non c'era il ...Tra le mille identità cheseppe tenere dentro di sé, una delle più importanti, anche se spesso misconosciuta, è stata quella didi governo. Non solo perché, statistiche alla mano, fu colui che, nella storia d'...

Berlusconi, "uomo più perseguitato al mondo": tante prescrizioni e una sola condanna Adnkronos

Imputazioni sempre uguali e diverse: per prendere di mira l’uomo d’azienda o il politico. Ma alla fine ha vinto lui, l’eterno imputato, morto con la fedina penale pulita ...Da leader politico in Irpinia non è mai approdato. Anche quando le sue visite apparivano imminenti. In ogni caso, ha mantenuto un legame forte con una fetta del centrodestra ...