Berlusconi | l’ultimo che poteva permettersi di dire la verità

Un fondatore che fino all'minuto ha rifiutato'idea di ... A un visionario comeè mancata in fondo la visione lunga ...Quello che non si può fare in morte di Silvioè sottovalutarne'enorme impatto antropologico sull'Italia dell'quarantennio. ISERVATAprogetto politico elaborato e proposto da Silvio, e in qualche modo il suo lascito, è quello di trasportare in Europa'esperienza italiana costruendo una nuova alleanza popolar - ...

