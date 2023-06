Berlusconi | l’omaggio di Salvini | via la barba per Silvio

(Di martedì 13 giugno 2023) "L'unico che in 10 anni sia mai riuscito a farmi tagliare la" Via lain omaggio a. Matteoieri, nel giorno della scomparsa di, è più volte intervenuto su Rai e altre reti per un suo ricordo del Cavaliere. Spesso commosso, ha poi raccontato come più voltelo avesse invitato a radersi. Oggi su Facebook il ministro dei Trasporti posta una sua foto allo specchio, mentre si taglia la, prima con schiuma in viso, poi con il rasoio in primo piano, sorridente e senza più peli. “Era una scommessa tra me e lui – scrive nel post su Fb – accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma ...

