Berlusconi liquidato | la FOTO choc sul sito ucraino Myrotvoretz | lista di proscrizione dei servizi di Kiev

(Di martedì 13 giugno 2023) Su unvicino ai, e quindi all’amministrazione, ucraini compare la scandalosadi Silviosormontato dalla scritta rossa “”. Un affronto, per il quale la, di fatto,di, questo il nome del, offre numerosi e illustri precedenti. Tr

". Orrore in Ucraina dopo la morte di: la foto e la mano dei servizi - Guarda!". La pagina choc sudegli 007 ucraini Intanto gli Stati Uniti sono pronti a fornire nuovi armi a Kiev per la controffensiva. Il nuovo pacchetto di aiuti militari da 325 milioni ...La foto di Silvioe la sovrascritta in cirillico ''. È questo quanto comparso nelle pagine di Myrotvoretz, il sito considerato vicino ai servizi segreti di Kiev, che ha aggiornato una lista di ...

'Berlusconi liquidato', la foto choc nella lista dei nemici di Kiev Entilocali-online

Mediaset “La scomparsa di Silvio Berlusconi cambierà non solo lo scenario politico italiano ma anche le prospettive di quella che è una delle poche grandi aziende italiane create negli anni Ottanta.Prova ne sia che uno degli ultimi avversari di Berlusconi, il più civile ... 1994 in cui il Cavaliere era apparso sulla scena con il chiaro obiettivo di liquidare la “partitocrazia” della Prima e ...