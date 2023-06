Berlusconi | l?impero Fininvest a Marina e Pier Silvio Il nodo delle quote divise in parti quasi uguali

(Di martedì 13 giugno 2023) Il suo impero oltre-. La storia di «un sognatore pragmatico, che cerca di trasformare i sogni in realtà» dovrà continuare ora nella sua eredità. A definire la...

Era il corpo del Paese,'autobiografia di una nazione, il ... Il corpo di Silviofa irruzione nelle case di milioni di ...trovarsi nel salotto di casa un signore che ha costruito une ...... self made man capace di costruire unin grado di creare ... Solo la storia darà riconoscimento a quanto è stata impattante'...a quanto è stata impattante'azione di Silviosul ...Fininvest a Marina e Pier Silvio. Il nodo delle quote divise in parti (quasi) uguali PIONIERE Sua Emittenza è stato un pioniere anche sul teleschermo e forse il suo merito ...

Quanto vale l'eredità di Berlusconi: l'impero Fininvest e le ville. Quale futuro per le tv QUOTIDIANO NAZIONALE

Se Berlusconi è diventato il re delle televisioni, il primo ministro italiano e il presidente del Milan lo deve anche al cappello da cowboy di J.R. e al fascino di Sue Ellen di Dallas.Talvolta superando perfino il fascino magnetico dell’Avvocato che, per anni, era stato il suo mito. Per tutta la vita il Cav. ha vissuto con ...