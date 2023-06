Berlusconi | Lerner | ' e ora piantatevela di lamentarvi di egemonia culturale sinistra'

Capisci Alberto Asor Rosa che sosteneva: "Il governorappresenta senza ombra di dubbio ... Capisci il moralismo di Gad, la mancanza di equilibrio di Lilli Gruber, i comizi elettorali ...La telefonata in diretta a Gadhttps://tg.la7.it/politica/quando - silvio -- chiam%C3%B2 - in - diretta - gad -- 12 - 06 - 2023 - 186450 Il cartello in testa a Marco ...Silviochiamò in diretta furioso Gaddurante una puntata de L'Infedele: "Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole , turpe e ripugnante ". Gadrispose : "...

Berlusconi, Lerner perde l’occasione per tacere Nicola Porro

Berlusconi è stato una manna dal cielo, una benedizione per magistrati, giornalisti, scrittori, attori, cantanti, guitti di ogni ordine e grado. C’è stato un periodo in cui fare professione di antiber ...Silvio Berlusconi chiamò in diretta furioso Gad Lerner durante una puntata de L'Infedele: "Sto vedendo una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe e ripugnante ”. Gad Lerner rispose: ...