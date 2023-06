Berlusconi lascia un patrimonio immenso Ecco a chi spetta

Leggi su 361magazine

(Di martedì 13 giugno 2023) no gli asset finanziari e ilimmobiliare Sono i cinque figli diad ereditare la fortuna del Cavaliere. Secondo quanto riportati da Ansa.it “dalla dichiarazione patrimoniale sul 2021 presentata dain Parlamento risulta un imponibile di quasi 18 milioni (17.697.119 euro) che ne fanno il ‘paperone’ del Senato”. Mentre riporta Rai News “iltotale diammontava nel 2022 a 6,3 miliardi di euro e faceva di Silvio il terzo uomo più ricco del nostro Paese, dopo Giovanni Ferrero e Giorgio Armani”. Oltre ai figli, bisognerà vedere se nelle volontà testamentaria, sempre cheabbiato un testamento, ci sarà un lascito anche per Marta Fascina, la compagna che chiamava “moglie”, nonostante i due non fossero ...