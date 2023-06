Berlusconi | la storia di un numero uno da battere

Leggi su velvetmag

(Di martedì 13 giugno 2023) Indipendentemente dall’estrazione politica, oggi con la morte di Silviose ne va un pezzo diitaliana e non solo. La sua scomparsa segna inevitabilmente la fine di un’era. Il personaggioè stato senza alcun dubbio trascendentale, andando ben aldilà della politica. Incarnando un simbolo per l’italiano medio e il successo Made in Italy in tutto il mondo, come forse solo l’avvocato Agnelli prima di lui era riuscito a fare prima.e Prodi/ FOTO ANSA/ CLAUDIO ONORATI: vent’anni nell’arena politica In un Italia di fine Anni Novanta in profonda stagnazione economica e tramortita dallo scossone di Tangentopoli, Silvioha incarnato per molti italiani la speranza di rivalsa e di riscatto sociale. Lui che da solo era partito da zero per ...