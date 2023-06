Berlusconi | la prima moglie | sei stato un grand' uomo e padre

...avuto il coraggio di creare latv privata in Italia e l'ardire di dare un'opportunità anche a me". Barbara D'Urso in un'intervista a La Stampa oggi racconta i suoi inizi con Silvio. ...Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme": con questo necrologio sul Corriere della Sera Carla Elvira dall'Oglio,moglie di Silvio, ricorda l'ex presidente ...è statodi tutto un grandissimo motivatore: riusciva a cogliere l'animo e le aspirazioni delle persone e sapeva sempre come accendere la scintilla. In fondo parte tutto da questo, e ...

Carla Dall’Oglio, il necrologio della prima moglie di Berlusconi: «Grande uomo e straordinario papà» Corriere della Sera

Eppure all’inizio chi lo prendeva sul serio Berlusconi Quando comparve nelle case degli italiani ... al di là della ristretta schiera di seguaci e sostenitori della prima ora. Il birignao di tutti ...Lui in realtà nel calcio ha scritto una breve storia vincente anche da patron del Monza comprato da Silvio Berlusconi nell'autunno del 2018. Lo ha portato dalla Serie C fino alla Serie A e nel 2022, ...