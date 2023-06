Berlusconi inaugura a Milano sede Forza Italia | “Ripartiamo per riconquistare l' Italia”

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2022 “Da qui vogliamo ripartire per conquistare tutta l', per essere presenti in tuttae avere sedi in tutti i comunini perché desideriamo essere ancora assolutamente indispensabili al nostro Paese. Noi siamo importatori di quei valori che sono fondamentali in una democrazia: il valore della generosità, cristianità, il liberalismo, la concretezza, l'efficienza, la determinazione e soprattutto il rispetto degli altri e la libertà”, ha dichiarato Silvioa margine dell'zione della nuovadiin Via Vincenzo Monti a. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev