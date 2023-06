Berlusconi | il ricordo del Milan che fu Mercato | Tonali è incedibile

(Di martedì 13 giugno 2023) Le notizie più importanti finora pubblicate sulnella mattina di oggi, martedì 13 giugno 2023. Addio a Silvio, ma non solo

Qui fuori dal Parlamento europeo si celebra un momento diper Silvioe delle sue battaglie importanti sui valori e sulla prospettiva delle istituzioni Ue. Anche qui ha dimostrato ...Nonla data esatta, maindistintamente il momento. Era la primavera del 2003, a palazzo Wedekind, sede del Tempo. Il presidenteparlava ad un convegno, ed io, da poco nominato capo ufficio stampa di Forza ...Da quel punto di vista era un personaggio inimitabile.' Gli incontri con'Mi, in quelle circostanze, due cose che mi piace tenere nel cuore e nella mente in questo momento. Al ...

Berlusconi, il ricordo di una bambina e di come si è innamorata della politica grazie a quel sorriso Il Riformista

Intervenuto a SkySport24, Roberto Donadoni, ex giocatore rossonero e primo acquisto del Milan di Silvio Berlusconi, ha ricordato il suo ex presidente. Ecco le sue parole… Leggi ...Roma, 13 giu. (LaPresse) - “Voglio dedicare la riforma costituzionale a cui sto lavorando come Ministro a Silvio Berlusconi. Perché è un progetto che s’ispira ...