Berlusconi | il calcio e i suoi intrecci | le 10 tappe decisive della sua vita

(Di martedì 13 giugno 2023) 10di Silvio, tra il mondo del, quello degli affari e la politica Comunicazione e non solo tv;e non solo Milan, perché ha chiuso la suacon il Monza ed è intervenuto in tante materie, compresa la Nazionale con la famosa esternazione che causò le dimissioni del Ct Dino Zoff; politica e non solo Forza Italia, perché dalla sua nascita si sono generati sommovimenti che hanno cambiato la geografiapolitica. Ladi Silvionon è divisibile a pezzi perché glisono stati continui. Andiamo a ripercorrere quelli inerenti la sua passione rossonera, ovvero cosa stava succedendo in contemporanea in altri campo ...