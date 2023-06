Berlusconi | funerali di Stato in diretta tv per il Cav

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 giugno 2023) (Adnkronos) – Giornata di lutto nazionale, domani 14 giugno, nel giorno deididi Silvio, morto ieri a 86 anni al San Raffaele. Le esequie si svolgeranno a partire dalle 15.00 nel Duomo di Milano, la celebrazione sarà presieduta da mons. Mario Delpini, arcivescovo della città. Aisarà presente il presidente del Repubblica Sergio Mattarella e, su richiesta della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, sarà il commissario all’Economia Paolo Gentiloni a rappresentare la Commissione. Prevista ovviamente unatv per l’addio al presidente di Forza Italia e patron Mediaset, azienda che fornirà anche il segnale delladall’interno del Duomo. Per le altre emittenti, previste postazioni di commento e stand up all’esterno ...