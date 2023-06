Berlusconi | Freccero | “Funerali saranno come quelli di Lady Diana”

...mondo dei consumi" "è stato una star, la sua è la morte di un'icona, il suo funerale è la fine dell'analogico, ricalcherà altre esequie storiche come quelle di Lady Diana". Carlo...https://m.dagospia.com/- che - anni - con -- lascerei - subito - il - cda - rai - per - fare - il - direttore - di - rete - 116931 https://www.dagospia.com/rubrica - 3/politica/banana - millegusti - ...Insomma,è stato testimone di quegli anni di Mike, Corrado, Vianello, del Mundialito, di Beautiful, Drive In, di quei momenti esaltanti in cuiera in prima fila a decidere tutto, ...

“Berlusconi è stato una star, la sua è la morte di un’icona, il suo funerale è la fine dell’analogico, ricalcherà altre esequie storiche come quelle di Lady Diana”. Carlo Freccero si esprime così ai m ...Home » Canali » Politica » Freccero: “Berlusconi una star, il suo funerale come quello di Lady Diana” ROMA – “Berlusconi è stato una star, la sua è la morte di un’icona, il suo funerale è la fine dell ...