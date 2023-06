Berlusconi | Fratoianni | ' lutto nazionale scelta eccessiva' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ma non è un po' eccessivo? Certo il cordoglio, il rispetto, i funerali di Stato. Nulla da obiettare. Ma la, tutta politica, del, e le Camere ferme addirittura per una settimana…". Lo scrive sui social il segretariodi Sinistra Italiana Nicolaparlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. "Per quanti giorni - prosegue il leader di SI - avrebbe dovuto fermarsi il Paese dopo le stragi in cui furono uccisi Falcone Borsellino e le loro scorte? O dopo il rogo della ThyssenKrupp in cui morirono bruciati vivi 7 lavoratori? O di fronte - conclude- alla quotidiana terribile conta dei morti sul lavoro?".