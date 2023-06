Berlusconi | Forza Italia sotto choc | a Tajani e Fascina la guida del partito Tornano centrali Gianni Letta e Marina

, chi prende il suo posto al Senato In pole Mandelli La morte di Silvionon lascia solo un vuoto nella politica nazionale. Ma anche nello scranno occupato dal ...nel 2009...Leggi anche Monza venduto dopo la morta di: chi è il magnate che lo prenderàItalia, che cosa accade dopo la morte di. Meloni, Letta e... Iscriviti alla newsletter - -... Mario Mantovani, non ha mancato di ricordare la scomparsa del Silvioimprenditore ... Qualità intesa come competenze e valorizzazione dei nostri punti di, nonchè risoluzione di atavici ...

Matteo Renzi feroce con Rosy Bindi. L’ex presidentessa del Partito Democratico ritiene “inopportuno” il giorno di lutto nazionale ...Approvato oggi "a norma di legge e di statuto all'unanimità il rendiconto del 2022" di Forza Italia nel Comitato di Presidenza e ratificate anche "le recenti nomine effettuate dal presidente Silvio ...