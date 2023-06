Berlusconi e Draghi | il saluto col gomito all' incontro | “Grazie di essere venuto”

Leggi Anche Silvioè morto - Primo dei populisti, recordman di inchieste dalla ... con lo scopo neanche troppo occulto di realizzare l'agendama anche quella formulata in tempi oramai ..., anchee Renzi ai funerali di Stato. Camera ardente ad Arcore C'è polemica intanto per il lungo periodo di stop ai lavori di Camera e Senato. 'La sospensione per tutta la settimana ...... svolgendo un ruolo di primo piano nella crisi che ha fatto cadere il governo di Mariolo ...del politologo Giovanni Orsina secondo cui ' il partito non può sopravvivere alla fine di'.

Berlusconi, Draghi: "Assoluto protagonista, amato per umanità e carisma" Adnkronos

A Montecitorio le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi con i gruppi parlamentari. L'incontro con la delegazione di Forza Italia guidata dal presidente Silvio Berlusconi, accompagnato d ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...