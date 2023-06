Berlusconi | domani i funerali di Stato LIVE | la funzione in Piazza Duomo

...per, mentre il voto dovrebbe tenersi l'indomani, mercoledì 21. Intanto è stata rinviata anche la relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali , prevista per...... 'ci sarà il Comitato di presidenza di Forza Italia per approvare il bilancio. Il partito è in grado di sostenersi e può sopravvivere, è un atto dovuto alla memoria del presidente. ...Leggi anche L'addio a Silvio, funerali di Statoal Duomo di Milano, funerali in Duomo in diretta tv: come saranno, la lettera di Pier Silvio ai dipendenti: "...

Berlusconi, comitato presidenza Fi approva bilancio e nomine. La politica si ferma: Camera e Senato ... Il Sole 24 ORE

Roma, 13 giu - Il giorno dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, per la politica è ancora il momento del cordoglio. Ad Arcore, nella residenza del presidente di Forza Italia e più volte premier, è il ...